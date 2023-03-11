Рок-сказки из 80-х: Неизвестные факты о группе "Король и шут", о которых не знают даже самые преданные фанаты Пик популярности "Короля и шута" пришёлся на нулевые, однако истоки группы идут с конца 80-х и постепенно пропадают в нулевых. 10 марта, 23:40 Солист группы "Король и шут" в реальной жизни и в сериале © ТАСС / Антон Денисов, кадр © "Король и шут". Режиссёр Рустам Мосафир, сценаристы Дмитрий Лемешев, Рустам Мосафир / Кинопоиск

В начале 2023 года вышел сериал "Король и шут", который пробудил новую волну интереса к группе. Лайф собрал редкие факты из жизни Князя и Горшка, о которых не знает практически никто. Выход сериала "Король и шут" ознаменовал новую веху в истории группы, и теперь наверняка в ряды слушателей и исследователей её истории и творчества вольются новые участники.

"Король и шут": сериал

Кадр из сериала © "Король и шут". Режиссёр Рустам Мосафир, сценаристы Дмитрий Лемешев, Рустам Мосафир / Кинопоиск

2 марта состоялась премьера сериала "Король и шут". Уже вышло две серии, по которым зрители могли составить первые впечатления. Выход третьей серии запланирован на 9 марта. Всего к показу запланировано 8 серий.

Сценаристы Дмитрий Лемешев и Рустам Мосафир определяют жанр сериала как панк-сказку, где истории из жизни группы зарифмованы с фэнтезийным миром песен "Короля и шута". Интересно, что в 1987-м, когда всё шло к зарождению группы, стоявшие у её истоков Михаил Горшок Горшенёв и Александр Балу Балунов поначалу увлеклись созданием других миров не в песнях, а в прозе.

Вот отрывок из недописанной книги Балу и Горшка:

— 2320 год н.э. Земля на грани смерти. Технический прогресс сделал из неё планету отходов. Люди от чрезмерного потребления химических продуктов становились мутантами, — Из книги "Король и шут: Между Купчино и Ржевкой" Александра Балу Балунова.

Впрочем, скоро ребята литературу забросили и вплотную занялись созданием музыки. Это довольно ярко отражено в биографической части сериала "Король и шут". Группу называют не только музыкальным, но и литературным феноменом. Идеи Князя и Горшка хорошо визуализируются, о чём говорит даже трейлер сериала.

"Король и шут": биография

Кадр из сериала © "Король и шут". Режиссёр Рустам Мосафир, сценаристы Дмитрий Лемешев, Рустам Мосафир / kino-teatr.ru

Михаил Горшок Горшенёв родился в семье работника КГБ. Благодаря этому в доме у него была богатая библиотека, где встречались редкие произведения мировой литературы. Обратной стороной медали была железная дисциплина, царившая в семье Горшенёвых. Многие связывают бунтарство и стремление Горшка к анархии с реакцией на строгость отца.

Горшок познакомился басистом Балу в ленинградской школе № 147, куда оба перевелись из разных школ в шестом классе. Оба попали в класс "В".

— В класс "В" отправились всякие троечники, двоечники, хулиганы — 46 человек. Но на самом-то деле тут собрались самые нестандартные и нешаблонно мыслящие личности, — из книги "Король и шут: Между Купчино и Ржевкой" Александра Балунова.

Там же Балу и Горшок познакомились с Александром Поручиком Щиголевым, который впоследствии стал барабанщиком группы. Да, изначально группа называлась не "Король и шут", а, согласно официальной биографии, "Контора". Сам Горшенёв играл в ней на гитаре и был фронтменом. В 1989 году Горшок поступил в Реставрационное училище, где познакомился с Андреем Князем Князевым. Это стало новым этапом в жизни группы.

"Король и шут": Князь и Горшок

Основной состав группы "Король и шут" © "Лига фильм" / Кинопоиск

Горшок пригласил Князя на роль автора текстов и второго вокалиста. К концу 80-х они уже определились с тематикой песен — мистические истории. Каждая из них представляла собой законченный рассказ в духе Эдгара По, Говарда Лавкрафта или "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. Поскольку название "Контора" не отвечало концепции группы, решено было придумать другое. Князь и Горшок в ходе мозгового штурма сгенерировали следующие варианты: "Зарезанный одуванчик", "Армагеддон", "Апокалипсис" и "Король шутов". Последнее показалось лидерам наиболее удачным, вскоре оно трансформировалось в "Король и шут".

В целом можно сказать, что тандем Горшка и Князя, зачастую полный конфликтов и противоречий, сформировал фирменный стиль группы. После ухода Князя из "Короля и шута" в 2011-м году КиШ переживал не лучшие времена, Горшок пытался реализовать себя в различных проектах — коллаборация с Red Elvises, мюзикл TODD и другие. В 2013-м его не стало. Князь играет в сольном проекте КняZz, тематически схожем с КиШ. Другие экс-участники "Короля и шута" основали группу "Северный флот".

"Король и шут": концерты

Солист группы "Король и шут" Михаил Горшенёв © ТАСС / Максим Шеметов

К славе и признанию группа шла долго — восемь лет. На начало 90-х пришлись выступления "Короля и шута" в андеграундном питерском клубе TAM-TAM. Помимо КиШа там выступали "Последние танки в Париже", "Химера", "Сказы леса", "Югендштиль", "Нож для фрау Мюллер", Markscheider Kunst, Tequilajazzz и другие группы. Зачастую в качестве гонорара музыканты получали ящик пива, который там же и распивали. В 1993-м группа записала дебютный альбом "Истинный убийца". Его издали официально лишь в 2018-м. В 1996-м и 1997-м официально вышли альбомы "Камнем по голове" и "Король и шут". Практически все 90-е участникам группы приходилось где-то подрабатывать, так как музыка не приносила денег. С 1993-го по 1995-й Князь служил в Российской армии. Успех пришёл с выходом "Акустического альбома", который спродюсировал Иосиф Пригожин. В 1998-м вышел первый официальный клип "Ели мясо мужики", который не только порвал все чарты, но и надолго стал визитной карточкой "Короля и шута". С этого времени начались большие гастроли и выступления на крупных площадках.

"Король и шут": песня "Кукла колдуна" и TikTok

Через много лет после смерти Горшка и распада группы "Король и шут" получил признание у нового поколения. Внезапно песни "Дурак и молния", "Кукла колдуна" и другие "завирусились" в популярном мобильном приложении Tik-Tok. Тысячи тинейджеров из поколения так называемых зумеров в коротких роликах играют хиты из прошлого века на укулеле, фортепиано и на скрипках. Последнее особенно интересно, ведь известно, какое важное место занимал этот инструмент в группе "Король и шут". Существует даже вариант "Куклы колдуна" на японском, поёт песню виртуальная исполнительница Мику Хатсуне.

Князя эта новость порадовала, и, по его словам, напомнила, что песни группы до сих пор актуальны. А вот сам Горшок недолюбливал песню "Кукла колдуна", так что и шумиха в "Тиктоке", скорее всего, вызвала бы у него саркастическую улыбку. Парадокс. Но из смешения таких парадоксов и возникла такая группа, как "Король и шут".

Солист группы "Король и шут" Михаил "Горшок" Горшенев © ТАСС / Станислав Красильников Какие песни группы "Король и шут" слушать приятнее всего? 0 Прыгну со скалы Лесник Смельчак и ветер Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Самарин