Кинокритик сравнил сериал "Король и Шут" с фильмом про Цоя "Лето"

Кинокритик Сергей Сычёв рассказал, чем сериал "Король и Шут" будет отличаться от фильма Кирилла Серебренникова "Лето". В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт отметил, что у картины про Виктора Цоя по ряду причин аудитория была в целом шире, чем просто аудитория группы "Кино".

"Кирилл Серебренников имел всемирную славу режиссёра, а его личность была связана с политическими скандалами. Кроме того, в главной роли там снимался Рома Зверь — фронтмен группы "Звери", у которой тоже есть своя аудитория. Снимались актёры "Гоголь-центра" со своей аудиторией", — сказал Сычёв.

Кинокритик добавил, что в итоге получилось качественное кино, где есть драма и много необычной красивой музыки. К тому же у фильма была международная премьера. А "Король и Шут" явно создан для поклонников группы, считает Сычёв.

"Судя по маркетингу, мне кажется, что сериал направлен на довольно нишевую аудиторию людей, выросших на музыке "Короля и Шута". Я плохо себе представляю людей нового поколения, которые стали бы слушать эту музыку, всё-таки она очень принадлежит своему времени", — добавил эксперт.