Брат Горшка рассказал, как создавался сериал "Король и Шут"
Алексей Горшенёв рассказал, что в сериале "Король и Шут" его сыграл сын Кирилл
2 марта стартовал один из самых долгожданных российских сериалов года — "Король и Шут", посвящённый творчеству легендарной панк-группы. Участник коллектива Алексей Горшенёв в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал о том, как создавался проект. При этом самого музыканта сыграл его сын Кирилл, который удачно подошёл по возрасту. Парень учится на режиссёра в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, и это его первые большие съёмки.
По словам Алексея, идея снять что-то про "Короля и Шута" появилась давно. Сначала продюсер сериала Игорь Гудков хотел сделать документальный фильм, однако затем "перешёл в художественную форму". Музыкант не участвовал в создании сценария, но определённые правки всё же внёс.
"Иногда я выступал цензором и говорил что-то типа: "Ребята, здесь вы переходите грань, не нужно этого делать". И мы обсуждали спорные вопросы. В какой-то момент мы пришли к тому, что сериал станет панк-сказкой, а значит, и за документалистикой гнаться не стоит", — отметил Горшенёв, который также стал композитором проекта.
Артист считает, что по итогам сериала можно выпустить музыкальный альбом, но вернуться к этому вопросу он намерен только после того, как выйдет последняя серия.
О том, что в России снимут игровой сериал о группе "Король и Шут", стало известно в октябре 2021 года. Вокалист коллектива Андрей Князев, написавший большинство текстов и музыки к песням, стал одним из продюсеров. А режиссёр Рустам Мосафир рассказал, как нашёл актёров на главные роли.
Wikipedia/Клопс.ru