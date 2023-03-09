5 вещей, на которых в других странах экономят, а наши люди ни в чём себе не отказывают

Электроэнергия

Для многих россиян электричество — совсем не то, о чём привыкли задумываться. Цены на него в России довольно низкие, поэтому люди не замечают, как много энергии используют. А вот в других странах, в той же Европе, например, граждане вынуждены экономить. Они выключают свет везде, оставляя только используемую комнату. И то с энергосберегающими лампочками и приборами. Хорошо, конечно, когда ресурс есть. Но давайте не забывать, что энергия не бесконечна, а её избыточное потребление может нанести вред окружающей среде и климату.

Что в России дешевле, чем в остальном мире. Фото © Shutterstock

Вода

Для россиян использование воды также не является объектом экономии. В большинстве домов нашей страны проведена горячая и холодная вода. Потому люди используют её привычно много. Но так не везде. В других странах привыкли этот ресурс экономить, закрывая кран во время чистки зубов или бритья. Или даже устанавливают специальные смесители с регулятором расхода воды.

Транспорт

В России цены на бензин достаточно низкие по сравнению с другими странами. Поэтому многие граждане используют автомобили без ограничений. В других местах люди стараются экономить на подобных расходах, используя общественный транспорт достаточно редко, что уж говорить о том, насколько дорого иметь личное авто. Вспомните забитую велосипедами Европу — это не просто любовь к спорту.

На чём экономят во всём мире, но не в России. Фото © Shutterstock

Еда

У нас в стране цены на продукты питания в целом также ниже, чем в других. И поэтому россияне часто не отказывают себе в удовольствии купить чего вкусненького. Вроде как часть менталитета — как можно экономить на базовых вещах, ведь всё равно придётся деньги потратить. Это разительно отличается от отношения к пище у азиатов, например. В Стране восходящего солнца распространена практика экономии на еде. Потому японцы часто заказывают продукты по Интернету или покупают на рынках, где можно торговаться. Ходят в магазины вечером, когда снижаются цены. Они также могут приобретать некоторые товары на распродажах оптом — так дешевле.

Отопление

В России многие жители не экономят на обогреве домов и квартир, ведь у нас есть система центрального отопления, которая поддерживает комфортную температуру в зимний период. Однако в других странах, например в условной Германии, ситуация совершенно иная. Там энергетические ресурсы настолько дорогие, что в период холодов местные жители вынуждены ходить по дому в тёплой одежде и упаковываться в одеяла. Потому что подключить обогреватель к сети или прибавить "жару" батареям — дорого. В России же люди зимой даже окна открывают, потому что в квартирах ну слишком жарко становится.

На чём экономят в других странах. Фото © Shutterstock