В Союзе турагентств объяснили ажиотажный спрос россиян на визы в Китай
Глава Союза турагентств Голов объяснил ажиотажный спрос на визы в Китай полётами бизнесменов
Ажиотажный спрос среди россиян на китайские визы вызван тем, что сейчас их в основном получают граждане РФ, имеющие бизнес в КНР. Об этом рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с радио "Комсомольская правда".
По словам эксперта, российские предприниматели долго ждали возможности поехать в Китай, поэтому сейчас они не теряют времени, чтобы воспользоваться ею. При этом Голов отметил, что есть сложности с перелётами из Москвы и Санкт-Петербурга из-за нехватки дальнемагистральных самолётов.
"Жители Приморья и Хабаровского края летают беспрепятственно, на небольших самолётах до Китая можно долететь и не испытывать проблем. В Центральной части России есть сложности, с этим, скорее всего, связано ограничение. На уровне министерств, на уровне реального сотрудничества эти вопросы будут решаться, поскольку спрос есть", — сказал глава Союза турагентств.
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Говоря об обычных туристах, Голов отметил, что нужно дать операторам сформировать пакетные туры. Как правило, это занимает пару недель. Хоть Китай не альтернатива Турции, но это тоже правильное направление, которое будет использоваться, подчеркнул специалист.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне за два дня заняли все свободные слоты на получение визы в КНР. Так, по состоянию на 17 марта в Москве ближайшая свободная дата на подачу документов — 23 мая, а в Санкт-Петербурге — 20 апреля. Китай 15 марта впервые после начала пандемии полностью открыл свои границы.
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