В Союзе турагентств объяснили ажиотажный спрос россиян на визы в Китай

Ажиотажный спрос среди россиян на китайские визы вызван тем, что сейчас их в основном получают граждане РФ, имеющие бизнес в КНР. Об этом рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, российские предприниматели долго ждали возможности поехать в Китай, поэтому сейчас они не теряют времени, чтобы воспользоваться ею. При этом Голов отметил, что есть сложности с перелётами из Москвы и Санкт-Петербурга из-за нехватки дальнемагистральных самолётов.

"Жители Приморья и Хабаровского края летают беспрепятственно, на небольших самолётах до Китая можно долететь и не испытывать проблем. В Центральной части России есть сложности, с этим, скорее всего, связано ограничение. На уровне министерств, на уровне реального сотрудничества эти вопросы будут решаться, поскольку спрос есть", — сказал глава Союза турагентств.