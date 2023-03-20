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20 марта, 08:40

Россияне за два дня заняли все свободные слоты на получение визы в Китай

"Коммерсант": В России зафиксировали ажиотажный спрос на получение визы в Китай

В визовых центрах Китая в России зафиксирован ажиотажный спрос, все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлию Отвагину и начальника корпоративного отдела "Визахода" Марину Широкову.

Так, по состоянию на 17 марта в Москве ближайшая свободная дата на подачу документов — 23 мая, а в Санкт-Петербурге — 20 апреля. При этом если заявители отказываются от виз и места освобождаются, то их занимают боты. По словам экспертов, сейчас документы принимаются два раза в неделю, за это время подаётся около 400 заявлений. Оформление визы занимает от двух до пяти дней в зависимости от тарифа. Наибольший спрос фиксируется на деловые визы, что отчасти связано с Кантонской ярмаркой, которая пройдёт в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Помимо того, компании из РФ регулярно проводят встречи с китайскими коллегами в связи с разворотом российского бизнеса на восток.

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Среди самостоятельных туристов также заметен рост спроса на поездки в Поднебесную. По данным сервиса OneTwoTrip, сейчас направление формирует 2% от общего объёма бронирований авиабилетов за границу. При этом до 15 марта доля КНР составляла всего около 0,1%, а сейчас Китай поднялся с 50-го на 12-е место в списке самых популярных выездных направлений. В Ostrovok.ru добавили, что за две первые недели марта количество поисковых запросов отелей в КНР выросло в шесть раз по сравнению с тем же периодом февраля, а число бронирований — вдвое.

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, продажи организованных туров в Китай возможны после запуска программы безвизового обмена для туристических групп. Россияне в основном интересуются пляжным отдыхом на Хайнане, сообщила представитель "Интуриста" Дарья Домостроева. Если вопрос с безвизовыми поездками решится к маю, то в текущем году выездной турпоток в КНР может восстановиться на 30–40% от допандемийного уровня, прогнозируют эксперты.

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Напомним, 15 марта Китай впервые после начала пандемии полностью открыл границы. Кроме того, была возобновлена практика безвизового въезда на остров Хайнань и в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров.

Обложка ©

Сергей Карпухин / ТАСС

Никита Никонов
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