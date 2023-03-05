МИД расширяет список безвизовых стран для россиян

Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках граждан с 11 странами. Среди них Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, а также Тринидад и Тобаго. Об этом рассказал статс-секретарь – замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Он уточнил, что проекты соглашений находятся на различных стадиях проработки.

"При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров — это "улица с двусторонним движением" и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнёров", — уточнил Иванов в беседе с ТАСС.

По его словам, по достижении соответствующих договорённостей МИД РФ обязательно проинформирует общественность.