МИД расширяет список безвизовых стран для россиян
Замглавы МИД РФ Иванов перечислил 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян
Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках граждан с 11 странами. Среди них Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, а также Тринидад и Тобаго. Об этом рассказал статс-секретарь – замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Он уточнил, что проекты соглашений находятся на различных стадиях проработки.
"При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров — это "улица с двусторонним движением" и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнёров", — уточнил Иванов в беседе с ТАСС.
По его словам, по достижении соответствующих договорённостей МИД РФ обязательно проинформирует общественность.
Ранее сообщалось, что РФ и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках. Так, туристам в группе от пяти до 50 человек вновь разрешено посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.
Unsplash