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20 февраля, 18:26

Туристам из 19 стран начнут выдавать российские визы на основании брони в отеле

Правительство разрешило гражданам 19 стран получать визу РФ на основании брони в отеле

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее список из 19 государств, граждане которых могут получить туристическую российскую визу сроком до 6 месяцев на основании брони в отеле.

Речь идёт о Бахрейне, Брунее, Индии, Индонезии, Иране, Камбодже, Китае, КНДР, Кувейте, Лаосе, Малайзии, Мексике, Мьянме, Омане, Саудовской Аравии, Сербии, Таиланде, Турции и Филиппинах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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А ранее было возобновлено соглашение между Россией и Китаем о безвизовых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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