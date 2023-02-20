Туристам из 19 стран начнут выдавать российские визы на основании брони в отеле

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее список из 19 государств, граждане которых могут получить туристическую российскую визу сроком до 6 месяцев на основании брони в отеле.

Речь идёт о Бахрейне, Брунее, Индии, Индонезии, Иране, Камбодже, Китае, КНДР, Кувейте, Лаосе, Малайзии, Мексике, Мьянме, Омане, Саудовской Аравии, Сербии, Таиланде, Турции и Филиппинах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.