Кабмин РФ приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

Кабмин России приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам. Соответсвующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как говорится в документе, действие соглашения 2001 года приостанавливается "до устранения Будапештом допущенных им нарушений". Отмечается, что российский МИД сообщит венгерской стороне об этом решении.

Напомним, согласно действовавшему соглашению, россияне и венгры с дипломатическими или служебными паспортами могли въезжать, выезжать, путешествовать транзитом и находиться на территории другой страны без визы в течение 90 дней.