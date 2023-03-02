Кабмин РФ приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам
Кабмин России приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам. Соответсвующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как говорится в документе, действие соглашения 2001 года приостанавливается "до устранения Будапештом допущенных им нарушений". Отмечается, что российский МИД сообщит венгерской стороне об этом решении.
Напомним, согласно действовавшему соглашению, россияне и венгры с дипломатическими или служебными паспортами могли въезжать, выезжать, путешествовать транзитом и находиться на территории другой страны без визы в течение 90 дней.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках. Согласно данному документу, туристам в группе от 5 до 50 человек разрешено посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.
ТАСС / Антон Овчаров