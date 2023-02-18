Две страны в Европе закрыли программу "золотая виза"

Эпоха "золотых виз" в Европе подходит к концу. Об этом сообщил Bloomberg на фоне решения двух стран закрыть программу для инвесторов-миллионеров.

"Состоятельным иностранным инвесторам они ("золотые визы". — Прим. Лайфа) предлагали более лёгкие путешествия, лучшую жизнь и даже более лёгкую пенсию. Но на этой неделе путь к "золотым визам" сузился, поскольку две страны, популярные среди элиты, отказались от своих программ", — говорится в публикации.

Речь идёт о Португалии и Ирландии, закрывших программу спустя год после аналогичного принятия решения Великобританией. Профессор лидерства Бристольского университета в Британии Уилл Харви отметил "интересный парадокс". Так, с одной стороны, эти страны хотят инвестиций, но с другой — появляется "большая политическая тенденция вокруг оптики очень богатых инвесторов из-за рубежа, имеющих привилегированный статус в то время, когда перед широкими слоями общества стоит множество проблем".

Издание напомнило, что Португалия, Ирландия, Греция и Испания запустили программу "золотая виза" с целью привлечь иностранные инвестиции после финансового кризиса. Страны смогли получить миллиарды долларов, хотя эта прибыль привела к подорожанию недвижимости, да такому, что местные жители не могли купить жильё.