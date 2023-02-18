Две страны в Европе закрыли программу "золотая виза"
Bloomberg: Эпоха "золотых виз" в Европе подходит к концу
Эпоха "золотых виз" в Европе подходит к концу. Об этом сообщил Bloomberg на фоне решения двух стран закрыть программу для инвесторов-миллионеров.
"Состоятельным иностранным инвесторам они ("золотые визы". — Прим. Лайфа) предлагали более лёгкие путешествия, лучшую жизнь и даже более лёгкую пенсию. Но на этой неделе путь к "золотым визам" сузился, поскольку две страны, популярные среди элиты, отказались от своих программ", — говорится в публикации.
Речь идёт о Португалии и Ирландии, закрывших программу спустя год после аналогичного принятия решения Великобританией. Профессор лидерства Бристольского университета в Британии Уилл Харви отметил "интересный парадокс". Так, с одной стороны, эти страны хотят инвестиций, но с другой — появляется "большая политическая тенденция вокруг оптики очень богатых инвесторов из-за рубежа, имеющих привилегированный статус в то время, когда перед широкими слоями общества стоит множество проблем".
Издание напомнило, что Португалия, Ирландия, Греция и Испания запустили программу "золотая виза" с целью привлечь иностранные инвестиции после финансового кризиса. Страны смогли получить миллиарды долларов, хотя эта прибыль привела к подорожанию недвижимости, да такому, что местные жители не могли купить жильё.
Напомним, что ещё 27 февраля 2022 года Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам. За последние 10 лет до этого их получили 430 граждан РФ в обмен на инвестиции в сумме €277 миллионов. А вот с начала спецоперации на Украине Португалия не выдала ни одной "золотой визы" россиянам.
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