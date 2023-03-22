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22 марта, 09:25

В Таиланде начались облавы на туристов, первым уловом стал россиянин с просроченной на 2,5 года визой

Российский турист арестован на тайском острове Пханган из-за просроченной на 993 дня визы

<p>Российский турист арестован на тайском острове Пханган. Фото © The Phuket Express</p>

Российский турист арестован на тайском острове Пханган. Фото © The Phuket Express

Российский турист арестован на тайском острове Пханган из-за пребывания в стране 993 дня (2 года и 9 месяцев) после истечения срока по визе, сообщила местная газета The Phuket Express со ссылкой на полицию. Этот арест стал частью операции по пресечению визовых преступлений, в ходе которой стражи порядка страны проводят облавы и патрули, выборочно проверяя загранпаспорта гостей.

"Недавно сотрудники иммиграционной службы острова арестовали 34-летнего гражданина России (имя не разглашается) во время его отдыха на местном курорте", — утверждает издание.

Нарушитель был доставлен в полицейский участок Пхангана, где ему предъявили обвинение. Теперь россиянин ожидает депортации.

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Ранее Лайф рассказывал, что Индонезия депортирует с острова Бали 47 человек, в их числе 13 россиян. Все они обвиняются в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы.

Андрей Бражников
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