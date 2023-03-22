В Таиланде начались облавы на туристов, первым уловом стал россиянин с просроченной на 2,5 года визой
Российский турист арестован на тайском острове Пханган из-за просроченной на 993 дня визы
Российский турист арестован на тайском острове Пханган. Фото © The Phuket Express
Российский турист арестован на тайском острове Пханган из-за пребывания в стране 993 дня (2 года и 9 месяцев) после истечения срока по визе, сообщила местная газета The Phuket Express со ссылкой на полицию. Этот арест стал частью операции по пресечению визовых преступлений, в ходе которой стражи порядка страны проводят облавы и патрули, выборочно проверяя загранпаспорта гостей.
"Недавно сотрудники иммиграционной службы острова арестовали 34-летнего гражданина России (имя не разглашается) во время его отдыха на местном курорте", — утверждает издание.
Нарушитель был доставлен в полицейский участок Пхангана, где ему предъявили обвинение. Теперь россиянин ожидает депортации.
Ранее Лайф рассказывал, что Индонезия депортирует с острова Бали 47 человек, в их числе 13 россиян. Все они обвиняются в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы.