С Бали депортируют 47 туристов за нарушение визовых правил, в их числе 13 россиян
Индонезия депортирует с острова Бали 47 человек, в их числе 13 россиян. Они обвиняются в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы. Об этом говорится в публикации The Straits Times.
"В выходные сотрудники правоохранительных органов [Бали] начали пятидневную операцию по пресечению преступной деятельности, особенно среди туристов, в преддверии балийского религиозного праздника в среду [22 марта]", — сказано в материале газеты.
Глава департамента юстиции Бали Ангиат Напитупулу отметил, что кабмин одобряет въезд россиян и украинцев по визе, несмотря на призывы остановить выдачу этих документов. При этом он признал, что нарушений сегодня довольно много. К примеру, сейчас один турист из Незалежной находится под судебным следствием после того, как у него нашли "поддельное индонезийское удостоверение личности".
Ранее Лайф писал, что губернатор Бали Костер призвал отменить упрощённый визовый режим для граждан РФ и Украины. Он написал соответствующий запрос в МИД и Минюст Индонезии.
ТАСС / EPA / MADE NAGI