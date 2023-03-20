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20 марта, 11:46

С Бали депортируют 47 туристов за нарушение визовых правил, в их числе 13 россиян

Индонезия депортирует с острова Бали 47 человек, в их числе 13 россиян. Они обвиняются в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы. Об этом говорится в публикации The Straits Times.

"В выходные сотрудники правоохранительных органов [Бали] начали пятидневную операцию по пресечению преступной деятельности, особенно среди туристов, в преддверии балийского религиозного праздника в среду [22 марта]", — сказано в материале газеты.

Глава департамента юстиции Бали Ангиат Напитупулу отметил, что кабмин одобряет въезд россиян и украинцев по визе, несмотря на призывы остановить выдачу этих документов. При этом он признал, что нарушений сегодня довольно много. К примеру, сейчас один турист из Незалежной находится под судебным следствием после того, как у него нашли "поддельное индонезийское удостоверение личности".

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Ранее Лайф писал, что губернатор Бали Костер призвал отменить упрощённый визовый режим для граждан РФ и Украины. Он написал соответствующий запрос в МИД и Минюст Индонезии.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MADE NAGI

Никита Осипов
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