Туристка пожаловалась на "озверевших" россиян из-за подпольного бизнеса на Бали

Побывавшая на Бали россиянка пожаловалась на соотечественников, которые нелегально зарабатывают на туристах, пересдавая им виллы по завышенным ценам. Такие подпольные риелторские услуги стали лёгким заработком для многих.

Как рассказала путешественница, россияне прилетают на Бали и остаются там на несколько месяцев ради денег. Они снимают дома у моря за мизерную стоимость у местного населения, а затем просто пересдают недвижимость в несколько раз дороже.

"В Чангу они арендуют виллы у балийцев по низкой цене и пересдают таким же россиянам втридорога. Многие жалуются, что российские "риелторы" просто озверели. Нет никакого регламента для контроля за их работой. При этом они могли бы при желании работать легально", — поделилась девушка с "Лентой.ru".

Также россияне часто подрабатывают в сфере услуг, а именно "фотографами, моделями, сёрфинг-инструкторами, тренерами, коучами, гадают на картах таро". Для всего этого нужна рабочая виза, но любители лёгких денег обходятся без неё, рекламу своим услугам они запускают в соцсетях.

"Местные — очень добрые и открытые люди, туристы начали этим злоупотреблять, решив сесть им на шею и начать работать нелегально. Многим россиянам, видимо, нечего терять, они не боятся, что их депортируют", — подытожила собеседница газеты.