Власти Бали депортировали трёх россиянок за занятия проституцией

Как рассказал директор Управления иммиграционного надзора и правоприменения Индонезии на Бали Силми Карим, россиянки были задержаны на вилле курорта Семиньяк. Две из них въехали в страну по гостевым визам, а третья оформила её по прибытии. Из-за незаконной деятельности они были арестованы, внесены в чёрный список и депортированы с территории страны. В публикации также отмечается, что власти страны стали пристальнее следить за иностранцами на Бали из-за участившихся случаев противоправных действий.