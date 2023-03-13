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13 марта, 10:32

Власти Бали депортировали трёх россиянок за занятия проституцией

Indonesia Expat: Трёх россиянок депортировали с острова Бали за проституцию

Трёх гражданок России депортировали с Индонезийского острова Бали из-за того, что они занимались проституцией. Об этом пишет Indonesia Expat.

Как рассказал директор Управления иммиграционного надзора и правоприменения Индонезии на Бали Силми Карим, россиянки были задержаны на вилле курорта Семиньяк. Две из них въехали в страну по гостевым визам, а третья оформила её по прибытии. Из-за незаконной деятельности они были арестованы, внесены в чёрный список и депортированы с территории страны. В публикации также отмечается, что власти страны стали пристальнее следить за иностранцами на Бали из-за участившихся случаев противоправных действий.

На Бали решили ужесточить требования к поведению и одежде туристов

На Бали решили ужесточить требования к поведению и одежде туристов

Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и Украины из-за нарушений визового режима.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MADE NAGI

Артур Белкин
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