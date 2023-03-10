На Бали решили ужесточить требования к поведению и одежде туристов

На Бали хотят призвать туристов, посещающих остров, уважительно относится к чувствам его жителей и их традициям. Совет по туризму планирует запустить такую кампанию, сообщает Travel Weekly. Председатель организации Ида Багус Агунг Парта Адняна рассказал, что с этой целью начнут размещать большие рекламные щиты.

"Туристы должны уважать культурные обычаи балийцев, скромнее одеваться, соблюдать правила дорожного движения и не делать того, что им запрещено на Бали ­— вести бизнес или искать тут работу", — цитирует чиновника The Bali Sun.

В самых популярных посёлках и на курортах, таких как Кута, Семиньяк, Легиан, Чангу, Убуд, Санур, Нуса-Дуа и Улувату, разместят десять больших рекламных щитов с информацией на английском языке. В дальнейшем, сообщил председатель совета по туризму, переведут и на другие языки.

Ранее Лайф писал, что на Бали задержали российского телеведущего-иноагента Михаила Шаца. Это случилось перед его концертом. Знаменитости пришлось покинуть страну — он отправился в Израиль.