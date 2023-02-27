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26 февраля, 23:21

На Бали избили инвест-блогера Бойцова и ограбили его на 284 тысячи долларов

Известного российского инвест-блогера Юрия Бойцова и его девушку ограбили на Бали на 284 тысячи долларов. Как он сообщил в соцсетях, к нему на виллу ворвались четверо неизвестных, в том числе мужчина в полицейской форме, и под угрозой расправы забрали паспорта с деньгами.

Бойцова несколько раз ударили по голове, заставили разблокировать телефон и передать все пароли, после чего с его счетов были выведены все деньги в биткоинах, а неизвестные скрылись. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, блогер опубликовал запись.

Инвест-блогера Бойцова ограбили на Бали на почти 300 тысяч долларов © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / boitsov_life

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По словам Бойцова, после инцидента он сразу же обратился в местную полицию. На следующий день одного из нападавших задержали в аэропорту Бали, однако через какое-то время отпустили на свободу. Кроме того, сейчас сам инвест-блогер задержан, его обвиняют в клевете и грозятся посадить за решëтку.

В соцсетях Бойцов уже обратился к МИД, МВД и официальным российским представителям и надеется на скорейшую помощь.

Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье кассир "заработала" порядка миллиона рублей, отменяя покупки. В связи с этим девушку обвиняют в незаконном присвоении большой суммы денег.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / boitsov_life

Юлия Коновалова
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