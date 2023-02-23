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23 февраля, 12:53

На Урале трое грабителей порушили бизнес-планы китайцев, украв сумки с 7,8 млн рублей

В Свердловской области полиция ищет троих неизвестных, ограбивших китайцев

В Свердловской области полиция разыскивает троих неизвестных, которые ограбили двух граждан Китая. Всего воры забрали 7,8 миллиона рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент случился в Екатеринбурге. Китайцы приехали на машине во двор одного из домов, а следом за ними прибыли и грабители. Неизвестные стали угрожать иностранцам ножом и пистолетом. В результате потерпевшим пришлось отдать пакеты с деньгами, которые, между прочим, они заняли ранее у знакомых, чтобы купить вещи в Китае и реализовать их в России.

После произошедшего иностранцы написали заявление в полицию, а правоохранители выявили по записям с камер видеонаблюдения приметы грабителей. Сейчас злоумышленников ищут.

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Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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