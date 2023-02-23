На Урале трое грабителей порушили бизнес-планы китайцев, украв сумки с 7,8 млн рублей

Инцидент случился в Екатеринбурге. Китайцы приехали на машине во двор одного из домов, а следом за ними прибыли и грабители. Неизвестные стали угрожать иностранцам ножом и пистолетом. В результате потерпевшим пришлось отдать пакеты с деньгами, которые, между прочим, они заняли ранее у знакомых, чтобы купить вещи в Китае и реализовать их в России.