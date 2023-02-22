Более 60 кг золота украли из грузовика "Спецсвязи" в Забайкалье

Три жителя Забайкальского края обчистили грузовик управления "Спецсвязи", их добычей стало золото на сумму более 200 миллионов рублей. Историю в духе американских фильмов Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Преступники положили глаз на ведомственный "Урал" главного центра управления спецсвязи региона, который перевозил драгметалл с рудника "Таборный". Они следовали за машиной всю дорогу до посёлка Новая Чара и остались незамеченными. Когда инкассаторы вышли у почтового отделения, началась "операция века". Злоумышленники вскрыли кунг и забрали два мешка золота весом 61 килограмм и суммой почти на 210 миллионов рублей. К слову, всего в кузове находилось 24 мешка драгметалла. Награбленное они закинули в свой Nissan Patrol и были таковы.

Инцидент не скрылся от зорких глаз полиции, узнав о пропаже, силовики начали поиски подозреваемых. В итоге в городе Тынде Амурской области удалось найти авто и задержать 38-летнего Романа Н., 39-летнего Евгения П. и 39-летнего Вячеслава С., однако золота при них уже не было. Кстати, под подозрение также попали и фельдъегеря Управления Спецвязи, например, 45-летний Вячеслав Ш., который и сообщил в полицию о пропаже драгоценного груза.

Пока поиски драгоценного металла продолжаются, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере". Грабителям грозит до десяти лет лишения свободы.