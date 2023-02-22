Более 60 кг золота украли из грузовика "Спецсвязи" в Забайкалье
В Забайкалье из грузовика "Спецсвязи" украли 60 кг золота на 210 миллионов рублей
Три жителя Забайкальского края обчистили грузовик управления "Спецсвязи", их добычей стало золото на сумму более 200 миллионов рублей. Историю в духе американских фильмов Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
Преступники положили глаз на ведомственный "Урал" главного центра управления спецсвязи региона, который перевозил драгметалл с рудника "Таборный". Они следовали за машиной всю дорогу до посёлка Новая Чара и остались незамеченными. Когда инкассаторы вышли у почтового отделения, началась "операция века". Злоумышленники вскрыли кунг и забрали два мешка золота весом 61 килограмм и суммой почти на 210 миллионов рублей. К слову, всего в кузове находилось 24 мешка драгметалла. Награбленное они закинули в свой Nissan Patrol и были таковы.
Инцидент не скрылся от зорких глаз полиции, узнав о пропаже, силовики начали поиски подозреваемых. В итоге в городе Тынде Амурской области удалось найти авто и задержать 38-летнего Романа Н., 39-летнего Евгения П. и 39-летнего Вячеслава С., однако золота при них уже не было. Кстати, под подозрение также попали и фельдъегеря Управления Спецвязи, например, 45-летний Вячеслав Ш., который и сообщил в полицию о пропаже драгоценного груза.
Пока поиски драгоценного металла продолжаются, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере". Грабителям грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее Лайф рассказывал о краже, которая произошла в Московской области. В подмосковном Талдоме мужчина в чёрной куртке проник в салон связи и, угрожая ножом сотруднице, украл конверт. В итоге девушка заявила в полицию о краже 164 тысяч рублей, однако оказалось, что на момент ограбления конверт был пуст.
ТАСС / Донат Сорокин