В Подмосковье грабители вынесли из дома самое милое, что там было, — Шанель и Цезаря

В подмосковном Сергиевом Посаде неизвестные украли двух собак породы вельш-корги-пемброк. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Причём питомцы с документами, оцениваются в 240 тысяч рублей.

Пропали девочка Шанель и мальчик Цезарь. На видео они со своими щенками. В момент проникновения неизвестных корги находились в пристройке гаража. Предполагается, что воры отогнули лист профнастила, забрали собак и скрылись. По мнению владельцев, кража была спланирована. Дело в том, что они разводят собак — и об этом многие знали. Вместе с тем владельцы заметили следы ботинок неизвестного человека на снегу возле того самого гаража. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, полиция ищет корги.