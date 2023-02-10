Кошку Геру достали из-под завалов разрушенной пятиэтажки в Новосибирске

Ещё одну домашнюю кошку вытащили из-под завалов дома, обрушенного после взрыва газа в Новосибирске. Кошку зовут Гера, она провела под обломками плит сутки, сообщает kp.ru.

Обезвоженную кошку отпаивали водой из шприца. Фото © kp.ru / Анна Пашагина

Также спасатели вызволили из руин ещё двух котов, одному из них понадобится помощь ветврачей. Геру уже передали хозяйке. Владелицу переполняют эмоции, она едва может описать, как счастлива видеть питомицу целой и невредимой.

"Сутки целые я прорыдала. Я не знаю, как кошка выжила. Я думала, там всё затопило... Я всё время думала, как она там на морозе, без еды, воды. Пожарный её спас... Мы их просили, говорили: помогите, пожалуйста, у нас там кошка... Это просто чудо какое-то!" — рассказала девушка.