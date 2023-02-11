В Подмосковье мужчина украл пустой конверт из салона связи, но так и было задумано
В Подмосковье работница салона связи и её муж инсценировали кражу пустого конверта
В подмосковной Талдоме неизвестный проник в салон связи перед самым его закрытием и украл оттуда пустой конверт. Как стало известно Лайфу, это не неудачное ограбление, а чётко срежиссированное его женой преступление.
Инцидент произошёл перед самым закрытием салона, когда мужчина в чёрной куртке проник в магазин и начал угрожать ножом. В итоге он схватил конверт и убежал. Работница салона заявила в полицию о краже 164 тысяч рублей. Впрочем, в реальности никакого похищения не было. Как установили полицейские, 30-летняя сотрудница салона попросила своего мужа прикинуться грабителем из-за большой недостачи, которую нужно было как-то оправдывать. Однако спектакль не удался. Теперь инцидент расследует полиция.
Ранее Лайф рассказывал о похожем случае в Ногинске, где сотрудник экспресс-доставки СДЭК попросил двух друзей ограбить пункт выдачи на 100 тысяч рублей.
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