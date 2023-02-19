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19 февраля, 02:38

В Приморье кассир придумала незаконный способ разбогатеть, но попалась

В Приморье кассир "заработала" порядка миллиона рублей, отменяя покупки

В Приморье жительница Хасанского района, работающая кассиром в гипермаркете Славянска, несколько месяцев продавала товары мимо кассы. Фактически она отменяла покупки, отпускала товары, а деньги клала в карман. В связи с этим девушку обвиняют в незаконном присвоении большой суммы денег.

По данным Прокуратуры Приморского края, она занималась незаконным присвоением с октября по декабрь 2021 года. За это время ей удалось "заработать" порядка 900 тысяч рублей. Хасанский районный суд приговорил девушку к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года. Осуждённой также придётся вернуть украденное.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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