Российского комика Щербакова задержали на Бали за незаконный стендап
На Бали россиянина арестовали за незаконное выступление со стендапом
На острове Бали в Индонезии иммиграционная служба города Денпасар арестовала россиянина Семёна Щербакова за стендап-выступление. Как сообщает местный портал Detik, у 20-летнего молодого человека была туристическая виза, а значит, он не мог работать.
"Мы арестовали этого человека, когда он собирался выступить в качестве стендап-комика на Бали в конференц-центре Riverside", — сказал глава иммиграционной службы Тед Рианди.
По его словам, проверка показала, что выступление в качестве комика не входило в перечень действий, которые разрешены визой россиянина.
Ранее Лайф писал о том, что губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и с Украины из-за нарушений визового режима.
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