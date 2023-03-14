Российского комика Щербакова задержали на Бали за незаконный стендап

На острове Бали в Индонезии иммиграционная служба города Денпасар арестовала россиянина Семёна Щербакова за стендап-выступление. Как сообщает местный портал Detik, у 20-летнего молодого человека была туристическая виза, а значит, он не мог работать.

"Мы арестовали этого человека, когда он собирался выступить в качестве стендап-комика на Бали в конференц-центре Riverside", — сказал глава иммиграционной службы Тед Рианди.

По его словам, проверка показала, что выступление в качестве комика не входило в перечень действий, которые разрешены визой россиянина.