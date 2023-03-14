Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 15:34

Российского комика Щербакова задержали на Бали за незаконный стендап

На Бали россиянина арестовали за незаконное выступление со стендапом

На острове Бали в Индонезии иммиграционная служба города Денпасар арестовала россиянина Семёна Щербакова за стендап-выступление. Как сообщает местный портал Detik, у 20-летнего молодого человека была туристическая виза, а значит, он не мог работать.

"Мы арестовали этого человека, когда он собирался выступить в качестве стендап-комика на Бали в конференц-центре Riverside", — сказал глава иммиграционной службы Тед Рианди.

По его словам, проверка показала, что выступление в качестве комика не входило в перечень действий, которые разрешены визой россиянина.

Власти Бали депортировали трёх россиянок за занятия проституцией

Власти Бали депортировали трёх россиянок за занятия проституцией

Ранее Лайф писал о том, что губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и с Украины из-за нарушений визового режима.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • бали
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров