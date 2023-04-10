В Германии пригрозили, что не пустят российских спортсменов на соревнования

Глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказывать российским спортсменам в визах, если Международный олимпийский комитет допустит их до соревнований.

"Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через визовые отделы влиять на то, действительно ли россияне будут участвовать. Если мы организовываем в Германии международные соревнования, то мы можем действовать соответствующим образом", — заявила она в интервью Funke.

При этом Фезер высказалась против бойкота соревнований с участием россиян, потому что таким образом ФРГ навредит своим же атлетам.

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Напомним, МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства.

Помимо этого, для россиян и белорусов будет закрыто участие в соревнованиях в командных видах спорта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие требования "экспериментом над человечностью".