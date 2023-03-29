Захарова назвала требования МОК к россиянам "экспериментом над человечностью"
Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов являются проявлением национализма и экспериментом над человечностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике... Это не про медали история — это про эксперименты над нашей человечностью, эксперименты над сутью человека", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова назвала ситуацию с МОК опасным и преступным фарсом, который может коснуться и других сфер, а не только спорта.
Напомним, 28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских спортсменов только в нейтральном статусе и при условии, что те не поддерживают спецоперацию. Будут учитываться публичные заявления атлетов, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку СВО, например литеры Z. Кроме того, МОК предложил не допускать команды из России и Белоруссии на соревнования по игровым видам спорта. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал неприемлемыми эти рекомендации и обвинил МОК в нарушении прав человека.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ