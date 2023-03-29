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29 марта, 07:44

Захарова назвала требования МОК к россиянам "экспериментом над человечностью"

Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов являются проявлением национализма и экспериментом над человечностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике... Это не про медали история — это про эксперименты над нашей человечностью, эксперименты над сутью человека", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова назвала ситуацию с МОК опасным и преступным фарсом, который может коснуться и других сфер, а не только спорта.

Боец ММА Джефф Монсон возмутился лицемерной позицией МОК по российским спортсменам

Боец ММА Джефф Монсон возмутился лицемерной позицией МОК по российским спортсменам

Напомним, 28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских спортсменов только в нейтральном статусе и при условии, что те не поддерживают спецоперацию. Будут учитываться публичные заявления атлетов, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку СВО, например литеры Z. Кроме того, МОК предложил не допускать команды из России и Белоруссии на соревнования по игровым видам спорта. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал неприемлемыми эти рекомендации и обвинил МОК в нарушении прав человека.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова
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