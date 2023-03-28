Глава ОКР назвал требования МОК к россиянам нарушением прав человека
Глава ОКР Поздняков назвал неприемлемыми рекомендации МОК по допуску российских спортсменов
Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на соревнования являются неприемлемыми, решение комитета нарушает базовые принципы Олимпийской хартии и права человека. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
"Озвученные параметры абсолютно неприемлемы. Нейтральный статус — нарушение прав человека, на что обращал внимание специалист из ООН. Считаем предлагаемые условия необоснованными, юридически несостоятельными и чрезмерными. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных антидопинговых процедур в отношении российских спортсменов", — отметил Поздняков в беседе с журналистами.
Он также добавил, что запрет на участие в турнирах по командным видам спорта является дискриминацией "по паспорту" и противоречит Олимпийской хартии. Поздняков указал, что это решение МОК лишит возможности выступать почти 30% спортсменов. Тем не менее он выразил готовность продолжать контакты с "коллегами из Лозанны".
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Напомним, сегодня, 28 марта, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских спортсменов только в нейтральном статусе и при условии, что те не поддерживают спецоперацию. При принятии решения будут учитываться публичные заявления атлетов, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку СВО, например символа Z. Кроме того, МОК предложил не рассматривать команды из России и Белоруссии в качестве участников соревнований в игровых видах спорта.
ТАСС / Сергей Бобылев