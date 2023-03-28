Глава ОКР назвал требования МОК к россиянам нарушением прав человека

Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на соревнования являются неприемлемыми, решение комитета нарушает базовые принципы Олимпийской хартии и права человека. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Озвученные параметры абсолютно неприемлемы. Нейтральный статус — нарушение прав человека, на что обращал внимание специалист из ООН. Считаем предлагаемые условия необоснованными, юридически несостоятельными и чрезмерными. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных антидопинговых процедур в отношении российских спортсменов", — отметил Поздняков в беседе с журналистами.

Он также добавил, что запрет на участие в турнирах по командным видам спорта является дискриминацией "по паспорту" и противоречит Олимпийской хартии. Поздняков указал, что это решение МОК лишит возможности выступать почти 30% спортсменов. Тем не менее он выразил готовность продолжать контакты с "коллегами из Лозанны".