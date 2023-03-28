"Дальше выбор будет за нами": В Госдуме отреагировали на обсуждение в МОК допуска россиян к соревнованиям

На фоне заявлений главы МОК Томаса Баха о том, что исполком не поднимал вопрос участия российских и белорусских спортсменов в ОИ-2024, а решение по допуску будет принято позднее, у спортсменов РФ есть шансы попасть на соревнования, вопрос — на каких условиях. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Он [Бах] сказал, что исполком МОК в этот раз не готов рассматривать. Было удивительно, что вообще начали это обсуждать, на него давили — может быть, потому что он выступил на политическом форуме и озвучил возможные позиции", — сказала парламентарий в беседе с "Газетой.ru".

Ситуация усугубляется тем, что нашим игровым видам спорта будет крайне сложно пройти отбор, при этом шансы для индивидуальных видов есть, считает Журова.

"Всё зависит от условий. Дальше будет выбор за нами — будем ли мы принимать условия выступлений без флага, когда спортсменов будут делить на поддерживающих СВО и не поддерживающих. И будут ли спортсмены готовы принять это "прекрасное" предложение — тоже вопрос", — добавила депутат.