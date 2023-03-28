МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе

Международным спортивным федерациям рекомендовано допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов российских спортсменов, не поддерживающих проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в исполнительном комитете Международного олимпийского комитета (МОК).

"К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения и не поддерживали активно военные действия на Украине", — говорится в заявлении организации.

В свою очередь президент МОК Томас Бах заявил на пресс-конференции, что решение по допуску спортсменов из России и Белоруссии к международным стартам будет принято позднее.

"МОК оставляет за собой право принять решение в нужное время. МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе", — сказал Бах.

Также президент МОК добавил, что к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта россияне и белорусы допускаться не должны.