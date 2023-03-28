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28 марта, 14:40

МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе

МОК рекомендовал федерациям допускать до стартов не поддерживающих СВО россиян в нейтральном статусе

Международным спортивным федерациям рекомендовано допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов российских спортсменов, не поддерживающих проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в исполнительном комитете Международного олимпийского комитета (МОК).

"К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения и не поддерживали активно военные действия на Украине", — говорится в заявлении организации.

В свою очередь президент МОК Томас Бах заявил на пресс-конференции, что решение по допуску спортсменов из России и Белоруссии к международным стартам будет принято позднее.

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"МОК оставляет за собой право принять решение в нужное время. МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе", — сказал Бах.

Также президент МОК добавил, что к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта россияне и белорусы допускаться не должны.

Ранее в своей вступительной речи Бах поддержал возвращение российских спортсменов в нейтральном статусе. Он отметил, что атлеты из РФ участвуют в теннисных, футбольных, хоккейных, гандбольных соревнованиях и ни в одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью.

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Напомним, в январе МОК предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые осудили СВО на Украине. Глава организации Томас Бах выступил за допуск россиян к Олимпиаде 2024 года, но под нейтральным флагом. Позже заявил, что не поддерживает вмешательство политики в спорт и не одобряет идею "коллективной вины" атлетов из России.

Обложка ©

ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Никита Никонов
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