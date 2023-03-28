МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе
МОК рекомендовал федерациям допускать до стартов не поддерживающих СВО россиян в нейтральном статусе
Международным спортивным федерациям рекомендовано допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов российских спортсменов, не поддерживающих проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в исполнительном комитете Международного олимпийского комитета (МОК).
"К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения и не поддерживали активно военные действия на Украине", — говорится в заявлении организации.
В свою очередь президент МОК Томас Бах заявил на пресс-конференции, что решение по допуску спортсменов из России и Белоруссии к международным стартам будет принято позднее.
"МОК оставляет за собой право принять решение в нужное время. МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе", — сказал Бах.
Также президент МОК добавил, что к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта россияне и белорусы допускаться не должны.
Ранее в своей вступительной речи Бах поддержал возвращение российских спортсменов в нейтральном статусе. Он отметил, что атлеты из РФ участвуют в теннисных, футбольных, хоккейных, гандбольных соревнованиях и ни в одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью.
Напомним, в январе МОК предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые осудили СВО на Украине. Глава организации Томас Бах выступил за допуск россиян к Олимпиаде 2024 года, но под нейтральным флагом. Позже заявил, что не поддерживает вмешательство политики в спорт и не одобряет идею "коллективной вины" атлетов из России.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON