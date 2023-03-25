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25 марта, 07:52

Медведев: Недопуск российских спортсменов на турниры является политически мотивированным

Запрет российским спортсменам на участие в международных соревнованиях является политически мотивированным, а отечественным федерациям необходимо изучить вопрос о возможном переходе в Азию. Об этом в ходе интервью российским СМИ и пользователям "ВКонтакте" заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что то, что они (российские спортсмены. — Прим. Лайфа) не участвуют в соревнованиях, — это результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно. За всех, включая, естественно, Олимпийский комитет и его руководство", — отметил Медведев.

Говоря о возможности перехода в Азию, Медведев заметил, что делать это необходимо, если такое решение будет выгодным для спортсменов. При этом в целом ряде видов спорта уровень азиатских стран крайне высокий, а тот же Китай может быть "достойным соперником вообще по всем видам спорта".

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Ранее глава МОК Томас Бах жёстко осудил принцип "коллективной вины" российских атлетов и заметил, что 28 марта будут завершены обсуждения о возможном допуске наших спортсменов.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA / Harry E. Walker

Артур Белкин
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