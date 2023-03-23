Губерниев не верит в "сотрясение воздуха" главой МОК и допуск россиян к ОИ-2024

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что скептично относится к очередному заявлению МОК, а глава комитета нарочно "замыливает" тему допуска россиян к Олимпиаде-2024. Так телекомментатор отреагировал в беседе с kp.ru на заявление президента МОК Томаса Баха о возможном снятии ограничений на допуск спортсменов из России и Белоруссии к международным стартам.

"Это какое по счёту выступление Томаса Баха? Я считаю, что это сотрясение воздуха. Чем больше он говорит, тем больше он эту тему замыливает. Я по-прежнему пессимист и считаю, что никто нас никуда не допустит", — сказал Губерниев.

Ведущий подчеркнул, что, "если хотите допустить, берите и допускайте, поезд уже уходит". Он также напомнил, что отборочные турниры к Олимпиаде уже давно стартовали.