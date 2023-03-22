"Болтология": Губерниев оценил условие для допуска российских лыжников к турнирам
Губерниев не верит в желание FIS вернуть российских лыжников в соревнования
Дмитрий Губерниев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не верит, что российским лыжникам позволят вернуться на международную арену, даже если они выполнят озвученные условия. Так он отреагировал на заявление Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), назвавшей одним из критериев допуска россиян и белоруссов к турнирам открытое осуждение спецоперации на Украине.
"Я не буду говорить ни о каких пунктах. Если бы нас захотели допустить, допустили бы. Всё остальное — сотрясание воздуха и болтология", — пояснил он РИА "Новости".
Напомним, в марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В октябре запрет был продлён. В январе этого года в МОК предложили допустить до международных соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые осудили СВО на Украине.