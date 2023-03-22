"Болтология": Губерниев оценил условие для допуска российских лыжников к турнирам

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не верит, что российским лыжникам позволят вернуться на международную арену, даже если они выполнят озвученные условия. Так он отреагировал на заявление Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), назвавшей одним из критериев допуска россиян и белоруссов к турнирам открытое осуждение спецоперации на Украине.