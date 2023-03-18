Олимпийский совет Азии выступил за допуск российских атлетов к международным турнирам

Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (ОСА) выступил с призывом допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

"Участники форума пришли к выводу, что спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств. Спортсмены должны иметь доступ к международным соревнованиям (включая Азиатские игры) без какой-либо дискриминации", — сказано в заявлении ОСА по итогам мероприятия.

В организации уверены, что возвращение россиян и белорусов в мировой спорт должно сопровождаться выполнением ряда правил. Спортсменам из России и Белоруссии призывают разрешить выступать в нейтральном статусе (без флага и гимна). Ещё условия — полное соблюдение антидопинговых требований, отсутствие на соревнованиях российских и белорусских чиновников.