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18 марта, 17:56

Олимпийский совет Азии выступил за допуск российских атлетов к международным турнирам

<p>Форум спортсменов Олимпийского совета Азии. Фото © ОСА</p>

Форум спортсменов Олимпийского совета Азии. Фото © ОСА

Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (ОСА) выступил с призывом допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

"Участники форума пришли к выводу, что спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств. Спортсмены должны иметь доступ к международным соревнованиям (включая Азиатские игры) без какой-либо дискриминации", — сказано в заявлении ОСА по итогам мероприятия.

В организации уверены, что возвращение россиян и белорусов в мировой спорт должно сопровождаться выполнением ряда правил. Спортсменам из России и Белоруссии призывают разрешить выступать в нейтральном статусе (без флага и гимна). Ещё условия — полное соблюдение антидопинговых требований, отсутствие на соревнованиях российских и белорусских чиновников.

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А ранее Британия направила письмо спонсорам Игр с требованием оказать давление на МОК для их недопуска к ОИ-2024 в Париже. При этом в МОК призвали королевство уважать автономию спорта. Как заявили в комитете, решение о том, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, а какие нет, должны принимать явно не правительства разных стран.

Андрей Бражников
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