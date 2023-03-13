МОК призвал власти Великобритании уважать автономию спорта в ситуации с допуском России

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил власти Великобритании, которая предприняла попытки надавить на спонсоров организации с целью не допустить РФ и Белоруссию до участия в Играх 2024 года, и призвал уважать автономию спорта. Заявление опубликовано на сайте организации.

"МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчёркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН", — отметили в комитете.

В частности, организация напомнила о недавнем финальном матче теннисного турнира в США, в котором сыграли украинка Марта Костюк и россиянка Варвара Грачёва. В связи с этим МОК будет наблюдать за ситуацией с допуском российских и белорусских теннисистов до участия в Уимблдоне летом 2023 года. Кроме того, в организации заявили, что консультации по возможному допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров по-прежнему продолжаются.