Inside the Games: Горностаи в шлемах станут талисманом Олимпиады 2026 года

Талисманами зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо, станут белый и коричневый горностаи в шлемах. Их нарисовали ученики школы в провинции Катандзаро, пишет портал Inside the Games.

Горностаи, которые могут стать талисманом Олимпиады-2026. Фото © Twitter / insidethegames

Так, победу горностаев определили 53% участников опроса. В финале исследования люди также голосовали за эдельвейс и подснежник — растения, распространённые в итальянских Альпах. Они заняли второе место. Оргкомитет Олимпиады пока официально не утвердил горностаев в статусе талисманов, объявление о конечном выборе по данному вопросу организаторы сделают до конца 2023 года.

"[Им] придётся преодолевать препятствия, опробовав все спортивные дисциплины, представленные на зимних Играх, чтобы в 2026 году добраться до склонов и катков в качестве активных сторонников спортсменов", — указывается в тексте, сопровождающем рисунок с талисманами-горностаями.

Вместе с тем сообщается, что процесс отбора состоял из нескольких этапов. Так, сначала итальянским школьникам предложили сделать рисунки двух талисманов, один из которых будет представлять Олимпиаду, а другой — Паралимпиаду. Потом эксперты определили шорт-лист пар и запустили онлайн-опрос. Всего было подано примерно 1,6 тысячи заявок.