Британия призвала спонсоров Олимпиады не допустить участия россиян в играх

Британия направила письмо спонсорам Олимпийских игр с требованием оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) для недопущения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Об этом пишет The Guardian.

Указано, что министр культуры Люси Фрейзер "сделала весьма необычный шаг": попросила британских руководителей международных партнёров МОК оказать давление на комитет в связи с возможным смягчением запрета. В числе этих партнёров, в частности, компании Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.