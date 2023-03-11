Британия призвала спонсоров Олимпиады не допустить участия россиян в играх
The Guardian: Британия просит спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК для недопуска РФ
Британия направила письмо спонсорам Олимпийских игр с требованием оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) для недопущения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Об этом пишет The Guardian.
Указано, что министр культуры Люси Фрейзер "сделала весьма необычный шаг": попросила британских руководителей международных партнёров МОК оказать давление на комитет в связи с возможным смягчением запрета. В числе этих партнёров, в частности, компании Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.
"Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы полны решимости, что нельзя позволить режимам в России и Белоруссии использовать спорт в своих пропагандистских целях", — заявила Фрейзер.
Напомним, в МОК предложили допустить до международных соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые осудили СВО на Украине. Это решение поддержали в Китае, но раскритиковали в РФ. Президент Украины Владимир Зеленский оказался разочарован. В свою очередь, глава МОК выступил за допуск россиян и осудил западных политиков за вмешательство в международный спорт.
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