Российских волонтёров пригласили на Олимпиаду в Париже
Волонтёрам из России разрешили работать на Олимпийских играх 2024 года в Париже
Российских волонтёров привлекут для работы на Олимпийских играх, которые пройдут летом 2024 года в Париже. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на оргкомитет соревнований.
Программа набора волонтёров стартует уже на следующей неделе — 22 марта. По данным организаторов, всего для работы на Играх будет привлечено порядка 45 тысяч помощников. В оргкомитете уточнили, что для заявителей с российским паспортом нет никаких рекомендаций.
"Программа открыта для всех до тех пор, пока они соответствуют всем критериям отбора", — отмечается в сообщении.
Между тем по поводу допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года всё ещё идут споры. Так, недавно Британия направила письмо спонсорам Игр с требованием оказать давление на МОК для их недопуска. При этом в МОК призвали королевство уважать автономию спорта. Как заявили в комитете, решение о том, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, а какие нет, должны принимать явно не правительства разных стран.
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