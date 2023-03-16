Российских волонтёров пригласили на Олимпиаду в Париже

Российских волонтёров привлекут для работы на Олимпийских играх, которые пройдут летом 2024 года в Париже. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Программа набора волонтёров стартует уже на следующей неделе — 22 марта. По данным организаторов, всего для работы на Играх будет привлечено порядка 45 тысяч помощников. В оргкомитете уточнили, что для заявителей с российским паспортом нет никаких рекомендаций.

"Программа открыта для всех до тех пор, пока они соответствуют всем критериям отбора", — отмечается в сообщении.