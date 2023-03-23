Глава МОК жёстко осудил принцип "коллективной вины" российских атлетов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не поддерживает вмешательство политики в спорт и не одобряет идею "коллективной вины" российских спортсменов.

Тем не менее МОК рекомендовал бы атлетам воздержаться от демонстрации символа Z, который ассоциируется со спецоперацией на Украине. Олимпийские игры должны проходить под статусом нейтральных, чтобы объединять все противоборствующие стороны, отметил Бах.

"Наши принципы ясны — всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию", — цитирует главу МОК AP.

Он добавил, что 28 марта будут завершены обсуждения о возможном допуске российских спортсменов, а также решится вопрос в отношении тех олимпийцев, которые имеют прямое отношение к Войскам РФ или как-то связаны с военными организациями.