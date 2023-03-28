Глава МОК Бах выступил за возвращение спортсменов из РФ на соревнования в нейтральном статусе
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Об этом он заявил на заседании МОК.
"Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, но также и в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису. Мы видим это в хоккее, гандболе, мы видим это в футболе... Ни в одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью", — цитирует Reuters слова из вступительной речи Баха.
По словам главы МОК, правительства, проводящие соревнования, выдают спортсменам из РФ и Белоруссии визы, за очень редким исключением. В других странах им даже выдают разрешения на работу, отметил Бах. Президент Международного олимпийского комитета признал, что нельзя найти решение, которое устроило бы всех, и добавил, что с этим, возможно, придётся жить.
Как сообщал Лайф, в январе МОК предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые осудили СВО на Украине. Глава комитета Томас Бах выступил за допуск россиян к Олимпиаде 2024 года, но под нейтральным флагом. На днях он также заявил, что не поддерживает вмешательство политики в спорт и не одобряет идею "коллективной вины" российских спортсменов. Окончательно вопрос допуска атлетов из РФ на Игры будет решаться на заседаниях исполкома МОК с 28 по 30 марта в Лозанне.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Weißbrod