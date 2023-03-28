Глава МОК Бах выступил за возвращение спортсменов из РФ на соревнования в нейтральном статусе

"Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, но также и в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису. Мы видим это в хоккее, гандболе, мы видим это в футболе... Ни в одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью", — цитирует Reuters слова из вступительной речи Баха.