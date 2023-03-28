СМИ узнали о новых ограничениях, которые могут ждать россиян на Олимпиаде в Париже
Daily Mail: России могут запретить участие в игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже
Руководство Международного олимпийского комитета может ужесточить позицию по вопросу допуска россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже. По данным издания Daily Mail, сейчас обсуждается запрет на участие в командных игровых видах спорта.
По данным СМИ, МОК может принять такое "компромиссное" решение из-за требования ряда стран полностью запретить российским атлетам участвовать в Играх, даже в нейтральном статусе.
Напомним, в январе в МОК предложили допустить до международных соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые осудили СВО на Украине. Глава комитета Томас Бах выступил за допуск россиян. На днях он также заявил, что не поддерживает вмешательство политики в спорт и не одобряет идею "коллективной вины" российских спортсменов. Окончательно вопрос допуска атлетов из РФ на Игры будет решаться с 28 по 30 марта в Лозанне, где пройдут заседания исполкома МОК.
ТАСС / Шарифулин Валерий