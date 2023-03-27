"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 10:53

В Австралии выступили за допуск россиян к участию в летней Олимпиаде – 2032

Глава НОК Австралии Кэролл выступил за допуск россиян и белорусов к Олимпийским играм – 2032

Российские и белорусские спортсмены должны принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Брисбене с 23 июля по 8 августа 2032 года. С таким заявлением выступил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Мэтт Кэролл, пишет The Canberra Times.

"Это не спортсмены... являются причиной горя и трагедии. Позиция НОК — это позиция Международного олимпийского комитета", — сказал он.

Глава НОК также напомнил о решении властей Австралии в 1980 году присоединиться к странам, которые объявили бойкот Олимпиаде в Москве. По словам Кэролла, спустя много лет премьер-министр государства в результате назвал его ошибочным. Так и сейчас: война завершится и "многие страны снова начнут торговать с Россией".

Медведев: Недопуск российских спортсменов на турниры является политически мотивированным

Медведев: Недопуск российских спортсменов на турниры является политически мотивированным

Ранее Великобритания направила письмо спонсорам Олимпийских игр с требованием оказать давление на МОК для недопуска российских и белорусских спортсменов на соревнования. Однако Комитет призвал Лондон уважать автономию спорта в ситуации с допуском России.

Обложка ©

Getty Images / Victor Fraile

Светлана Оперук
  • Новости
  • Олимпиада
  • Австралия
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров