Боец ММА Джефф Монсон возмутился лицемерной позицией МОК по российским спортсменам

Условия допуска российских спортсменов на соревнования, рекомендованные Международным олимпийским комитетом, являются нарушением прав человека. Об этом заявил боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон.

"Запрет спортсменам участвовать в международных соревнованиях на основании их убеждений или политической позиции является нарушением прав человека. В таком случае надо ли запретить выступать украинцам и спортсменам из Америки и стран НАТО за то, что они поддерживали нападение Украины на Донецк и Луганск в течение последних девяти лет?" — приводит слова Монсона РИА "Новости".

Спортсмен добавил, что это западное лицемерие.

Ранее Монсон, имеющий гражданство РФ, заявил, что хочет провести всю оставшуюся жизнь в России. По словам бойца, у него в стране "очень много дел", которых хватит "до смерти".