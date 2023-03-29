Боец ММА Джефф Монсон возмутился лицемерной позицией МОК по российским спортсменам
Боец MMA Монсон назвал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов нарушением прав человека
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Условия допуска российских спортсменов на соревнования, рекомендованные Международным олимпийским комитетом, являются нарушением прав человека. Об этом заявил боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон.
"Запрет спортсменам участвовать в международных соревнованиях на основании их убеждений или политической позиции является нарушением прав человека. В таком случае надо ли запретить выступать украинцам и спортсменам из Америки и стран НАТО за то, что они поддерживали нападение Украины на Донецк и Луганск в течение последних девяти лет?" — приводит слова Монсона РИА "Новости".
Спортсмен добавил, что это западное лицемерие.
Ранее Монсон, имеющий гражданство РФ, заявил, что хочет провести всю оставшуюся жизнь в России. По словам бойца, у него в стране "очень много дел", которых хватит "до смерти".
Напомним, 28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских спортсменов только в нейтральном статусе и при условии, что они не поддерживают СВО. При принятии решения будут учитываться публичные заявления атлетов, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку СВО, например буквы Z. Также МОК предложил не рассматривать команды из России и Белоруссии в качестве участников соревнований в игровых видах спорта.