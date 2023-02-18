"Очень много дел": Монсон объяснил, почему готов навсегда остаться в России
Джефф Монсон заявил, что хочет провести всю оставшуюся жизнь в России
Джефф Монсон. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Боец смешанных единоборств американского происхождения Джефф Монсон, проживающий в России, заявил, что хочет остаться здесь на всю оставшуюся жизнь. Его слова передаёт Legalbet.
"Я абсолютно готов провести всю свою оставшуюся жизнь в России! Это мой план уже долгое время: у меня здесь есть две красивые дочери и жена", — заявил Монсон.
Он добавил, что у него в России "очень много дел", которых хватит "до смерти". Так, боец упомянул 27 бесплатных школ для детей по всей стране.
"Моя жизнь в России!" — заключил Монсон.
Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске. А осенью прошлого года боец сделал татуировку с буквой Z на шее в знак поддержки Донбасса.