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18 февраля, 00:11

"Очень много дел": Монсон объяснил, почему готов навсегда остаться в России

Джефф Монсон заявил, что хочет провести всю оставшуюся жизнь в России

<p>Джефф Монсон. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Джефф Монсон. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Боец смешанных единоборств американского происхождения Джефф Монсон, проживающий в России, заявил, что хочет остаться здесь на всю оставшуюся жизнь. Его слова передаёт Legalbet.

"Я абсолютно готов провести всю свою оставшуюся жизнь в России! Это мой план уже долгое время: у меня здесь есть две красивые дочери и жена", заявил Монсон.

Он добавил, что у него в России "очень много дел", которых хватит "до смерти". Так, боец упомянул 27 бесплатных школ для детей по всей стране.

"Моя жизнь в России!" — заключил Монсон.

"Люблю русский народ": Джефф Монсон не хочет больше быть гражданином США

"Люблю русский народ": Джефф Монсон не хочет больше быть гражданином США

Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске. А осенью прошлого года боец сделал татуировку с буквой Z на шее в знак поддержки Донбасса.

Арина Родионова
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