"Очень много дел": Монсон объяснил, почему готов навсегда остаться в России

Боец смешанных единоборств американского происхождения Джефф Монсон, проживающий в России, заявил, что хочет остаться здесь на всю оставшуюся жизнь. Его слова передаёт Legalbet.

"Я абсолютно готов провести всю свою оставшуюся жизнь в России! Это мой план уже долгое время: у меня здесь есть две красивые дочери и жена", — заявил Монсон.

Он добавил, что у него в России "очень много дел", которых хватит "до смерти". Так, боец упомянул 27 бесплатных школ для детей по всей стране.