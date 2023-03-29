Матыцин назвал антигуманным решение МОК лишить спортсменов права соревноваться

Министр спорта России Олег Матыцин назвал неправомерными рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов до международных соревнований. Его слова приводятся в телеграм-канале Минспорта РФ.

"Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно", — сказал министр.

По словам Матыцина, отечественным спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия. Он призвал международные федерации соблюдать принцип "спорт вне политики" и не разрушать и без того хрупкие сегодня международные состязания. Министр добавил, что лишать атлетов возможности соревноваться по справедливым правилам и в честной борьбе антигуманно.