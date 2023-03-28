Бах сообщил, что решение по участию россиян в Олимпиаде примут федерации спорта

Решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм возложено на международные спортивные федерации. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил президент организации Томас Бах.

"Решение по допуску [россиян к участию в Олимпиаде] будут принимать спортивные федерации, они могут решить, что атлеты должны выступать, найти необходимые механизмы", — пояснил он.