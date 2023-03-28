Бах сообщил, что решение по участию россиян в Олимпиаде примут федерации спорта
Решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм возложено на международные спортивные федерации. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил президент организации Томас Бах.
"Решение по допуску [россиян к участию в Олимпиаде] будут принимать спортивные федерации, они могут решить, что атлеты должны выступать, найти необходимые механизмы", — пояснил он.
По его словам, МОК сформирует новый орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта ради обсуждения вопросов по допуску россиян и белорусов к соревнованиям. Бах подчеркнул, что критерии будут едины для всех спортивных федераций.
Напомним, в январе МОК предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не поддержали СВО на Украине. Глава организации Томас Бах выступил за допуск россиян к Олимпиаде 2024 года, но под нейтральным флагом. Позже заявил, что не поддерживает вмешательство политики в спорт и не одобряет идею "коллективной вины" атлетов из России. Сегодня исполком МОК рекомендовал Международным спортивным федерациям допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов тех россиян, кто осудил СВО.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON