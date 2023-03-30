Бах напомнил о 70 войнах по всему миру и уличил в двуличии противников российских атлетов
Глава МОК Бах возмущён двойными стандартами стран, выступивших против россиян на турнирах
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Фото © Getty Images / Laurence Griffiths
Недовольные решением МОК о допуске к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии страны "грубо пренебрегают очень чётким мнением спецпредставителей ООН, Совета по правам человека". Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
"Мы видели ряд негативных реакций от определённых европейских государств. Я могу только повторить то, что было чётко отражено в заявлении олимпийского движения и других заинтересованных сторон, — прискорбно видеть, что некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта", — сказал он.
Бах возмутился, что эти страны фактически поддержали двойные стандарты при принятии решений. Они ни разу не высказались против участия в международных соревнованиях других спортсменов, чьи государства "вовлечены в другие 70 войн и конфликтов, которые продолжаются в мире", подчеркнул глава МОК.
Напомним, в январе МОК предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не поддержали СВО на Украине. Бах выступил за допуск россиян к Олимпиаде 2024 года, но под нейтральным флагом. Позже заявил, что не поддерживает вмешательство политики в спорт и не одобряет идею "коллективной вины" атлетов из России. В итоге исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов тех россиян, кто осудил СВО.