Бах напомнил о 70 войнах по всему миру и уличил в двуличии противников российских атлетов

Недовольные решением МОК о допуске к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии страны "грубо пренебрегают очень чётким мнением спецпредставителей ООН, Совета по правам человека". Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Мы видели ряд негативных реакций от определённых европейских государств. Я могу только повторить то, что было чётко отражено в заявлении олимпийского движения и других заинтересованных сторон, — прискорбно видеть, что некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта", — сказал он.