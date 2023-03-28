Губерниев заявил, что российские спортсмены на условиях МОК "никуда не поедут"

Условия Международного олимпийского комитета неприемлемы для российских спортсменов. Об этом заявил телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По итогам первого дня заседания исполкома МОК спортивным федерациям рекомендовали допускать до стартов россиян в качестве нейтральных атлетов, причём только тех, кто не поддерживал спецоперацию на Украине. Также МОК предлагает не допускать спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

"Никто никуда не поедет, только единичные случаи. У нас почти вся команда — это ЦСКА и другие воинские подразделения. Никто никуда не поедет! Хотели допустить — допустили, поставив неприемлемые условия <...> Конечно, на такие условия не стоит соглашаться", — высказался Губерниев в беседе с РИА "Новости".

Комментатор также заявил, что мы уже уверенно пропускаем игры в Милане в 2026-м и во Франции следующим летом, "пролетая как фанера над Парижем".