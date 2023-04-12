Песков прокомментировал невыдачу Лаврову виз для участия в заседаниях Совбеза ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал власти США выполнять свои обязательства. Так он прокомментировал информацию о том, что главе МИД РФ Сергею Лаврову пока не выдали визу для участия в предстоящих заседаниях Совбеза ООН.

"У американской стороны есть обязательства — как у страны, которая принимает штаб-квартиру Организации Объединённых Наций. И Америка должна выполнять эти обязательства", — сказал представитель Кремля.