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12 апреля, 10:24

Песков прокомментировал невыдачу Лаврову виз для участия в заседаниях Совбеза ООН

Песков призвал США выполнять обязательства по выдаче виз российским дипломатам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал власти США выполнять свои обязательства. Так он прокомментировал информацию о том, что главе МИД РФ Сергею Лаврову пока не выдали визу для участия в предстоящих заседаниях Совбеза ООН.

"У американской стороны есть обязательства — как у страны, которая принимает штаб-квартиру Организации Объединённых Наций. И Америка должна выполнять эти обязательства", — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации ещё не выдали визу для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые в апреле состоятся в Нью-Йорке. Об этом рассказал замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков.

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Unsplash

Александр Юнашев
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