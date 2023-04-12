В МИД России предупредили об угрозах из-за поставок Киеву ПЗРК

Попадающие на Украину переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) расползаются по всему миру, что ставит под угрозу безопасность гражданского авиасообщения, в том числе и над Европой. Об этом предупредили в МИД РФ.

"Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей", — цитирует ведомство РИА "Новости".

В министерстве добавили, что в скором времени будет необходимо поднять вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, включая Европу.

Европейские страны совокупно передали Киеву вооружения более чем на 12 миллиардов евро, указали в ведомстве. Именно из западного оружия происходит уничтожение мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей. Под постоянными обстрелами украинской артиллерии находятся жилые районы городов и гражданская инфраструктура, добавили в российском МИД.