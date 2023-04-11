Небензя раскрыл, где всплывает поставляемое Киеву западное оружие
Небензя: Поставляемое на Украину оружие всплывает у оргпреступников в странах ЕС
Западное оружие, которое поставляется на Украину, уже появляется в государствах Европы и Африки, пополняя арсеналы организованной преступности. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.
"Россия давно обращала внимание на то, что накачка киевского режима оружием приведёт к его попаданию на чёрные рынки и в руки оргпреступности и террористов. Это теперь подтверждается фактами", — сказал дипломат.
Как отметил Небензя, появление западного оружия в странах Европы и у ОПГ подтверждают и сотрудники европейской полиции. Это оружие расползается по всему миру и в итоге оказывается на вооружении боевиков, например в Африке, об этом уже сообщали руководители африканских государств.
Ранее китайские СМИ писали, что передаваемое Украине западное вооружение через чёрные рынки попадает в нестабильные регионы. Поставки техники и боеприпасов могут грозить бесконечным циклом насилия и кровопролития не только в Европе, но и за её пределами, подчёркивали там.