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10 апреля, 23:47

Небензя раскрыл, где всплывает поставляемое Киеву западное оружие

Небензя: Поставляемое на Украину оружие всплывает у оргпреступников в странах ЕС

Западное оружие, которое поставляется на Украину, уже появляется в государствах Европы и Африки, пополняя арсеналы организованной преступности. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.

"Россия давно обращала внимание на то, что накачка киевского режима оружием приведёт к его попаданию на чёрные рынки и в руки оргпреступности и террористов. Это теперь подтверждается фактами", — сказал дипломат.

Бывший наёмник ВСУ рассказал, как оружие с Украины попадает к преступникам

Бывший наёмник ВСУ рассказал, как оружие с Украины попадает к преступникам

Как отметил Небензя, появление западного оружия в странах Европы и у ОПГ подтверждают и сотрудники европейской полиции. Это оружие расползается по всему миру и в итоге оказывается на вооружении боевиков, например в Африке, об этом уже сообщали руководители африканских государств.

Ранее китайские СМИ писали, что передаваемое Украине западное вооружение через чёрные рынки попадает в нестабильные регионы. Поставки техники и боеприпасов могут грозить бесконечным циклом насилия и кровопролития не только в Европе, но и за её пределами, подчёркивали там.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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