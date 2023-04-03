Бывший наёмник ВСУ рассказал, как оружие с Украины попадает к преступникам

Украинские военнослужащие продают преступникам оружие, присланное из США, чтобы приобретать дорогие автомобили. Об этом рассказал американский наёмник Джон Макинтайр, нёсший службу в одном из батальонов Вооружённых сил Украины.

"Воровство там вообще процветает... Я думал, как эти люди могут позволить себе такие машины? Они что, перепродают кому-то оружие?" — сообщил он в эфире Первого канала.

По его словам, украинские военные организовали преступную схему, которая действует следующим образом: оружие привозится на Украину, регистрируется, а в момент распределения по подразделениям якобы теряется. В итоге пистолеты, пулемёты, а также противотанковые ракетные комплексы переходят в руки преступников.